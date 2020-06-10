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Теплая погода без осадков ожидается в четверг в Карелии

Новости. Погода
17:00, 10 Июня 2020
фото: © Столица на Онего
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О погоде на 11 июня рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в четверг будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный умеренный.

Ночью будет +10, +12 градусов, днем потеплеет до +20.

В Карелии ночью также будет облачно с прояснениями. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем – без существенных осадков.

Ветер северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью задержится на показателях +9, +14 градусов, на севере похолодает до +6. Днем потеплеет до +23 градусов.

 

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