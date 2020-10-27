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Теплая погода сохранится в четверг в Карелии

Новости. Погода
17:00, 28 Октября 2020
фото: © "Столица на Онего"
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О погоде на 29 октября рассказали синоптики карельского Гидрометцентра.

Так, в Петрозаводске 29 октября будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +5, +7°С, днем +8, +10°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой, на севере местами умеренный дождь. Ветер южный, юго-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +3, +8°С, днем потеплеет до +5,+10°С.

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