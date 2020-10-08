Золотая осень в субботу продолжит радовать теплом жителей Карелии

О погоде на 10 октября рассказали сотрудники карельского Гидрометцентра.

В Петрозаводске в субботу будет облачно с прояснениями. Ночью пройдет небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, юго-западный умеренный.



Температура воздуха ночью составит +8, +10 градусов, днем столбик термометра остановится на отметке +11, +13.



Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода. В большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный дождь. Ветер днем южный, юго-западный умеренный.



Ночью жидается +6, +11 градусов, местами похолодает до +2 градусов, днем воздух прогреется до +9, +14 градусов.