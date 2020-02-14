Тепло и ветрено будет в Карелии в воскресенье

Синоптики прогнозируют на территории республики в воскресенье, 16 февраля ветреную погоду и температуру воздуха около ноля градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики в воскресенье, 16 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки ночью в виде снега, днем мокрого снега, на юге с дождем. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с по северным и западным районам республики.

Температура воздуха ночью 0…-5, днем -2…+3 градуса.