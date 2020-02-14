890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ НЕДЕЛИ: 21 РУБЛЬ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, ДИРЕКТОР, ПРИСТЫДИВШАЯ УЧЕНИЦУ ЗА ТОЛСТЫЕ НОГИ, И УБИТАЯ ВОРОНА
14.02.2020 21:00
Следком возбудил уголовное дело после падения ребенка со шведской стенки в детском саду 1
Сегодня 09:00
Вандалы разрисовали надгробные плиты на кладбище в Петрозаводске 2
Сегодня 15:31
Дерево насмерть задавило мужчину в дачном кооперативе на юге Карелии 2
Сегодня 11:02
Сильный ветер обрушится на Карелию
Сегодня 14:13

Тепло и ветрено будет в Карелии в воскресенье

Новости. Погода
17:12, 15 Февраля 2020
фото: Столица на Онего
Загрузка...

Синоптики прогнозируют на территории республики в воскресенье, 16 февраля ветреную погоду и температуру воздуха около ноля градусов.

Как сообщили в региональном Управлении МЧС со ссылкой на карельский Гидрометцентр, на территории республики в воскресенье, 16 февраля ожидается облачная погода с прояснениями. Небольшие, местами умеренные осадки ночью в виде снега, днем мокрого снега, на юге с дождем. На дорогах гололедица.

Ветер юго-западный, южный, 6-11 м/с, днем местами порывы до 15-18 м/с по северным и западным районам республики.

Температура воздуха ночью 0…-5, днем -2…+3 градуса.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.02.2020, 14:06
Новый тракторный завод на месте ОТЗ увеличит производство в 3 раза
09.02.2020, 14:00
Дмитрий Медведев оставил рыбакам из Карелии неприятный "подарок"
12.02.2020, 14:40
Директор школы Петрозаводска пристыдила ученицу за толстые ноги (ВИДЕО)
14.02.2020, 12:18
Стали известны результаты анализов студента, госпитализированного в Петрозаводске с подозрением на коронавирус
09.02.2020, 11:46
"Отпетые мошенники" выступили в Петрозаводске (ФОТО И ВИДЕО)
14.02.2020, 06:40
Директору школы Петрозаводска, пристыдившую ученицу за толстые ноги, грозит увольнение

Аналитика

14.02.2020 17:15
Обществоведение
Пиндуши взбунтовались против открытия мусоросортировки 2
Жители карельского поселка не вписались в "мусорные" планы республиканских властей.
Конституционные поправки: "Давай сделаем это по-быстрому" 28
12.02.2020 16:20
Индексация в 21 рубль как благодать 7
11.02.2020 17:47
Камера вместо квартиры в Испании 12
07.02.2020 14:25
Борьба с чумой XXI века по-карельски
07.02.2020 12:00
Вся аналитика

Чтиво

13.02.2020 11:35
Без политики
"Костная клиника": в очередь за пиявками
Сегодня разнообразие методик лечения таково, что мы ничему не удивляемся.
"Мамы и монстрики": новинки 2020 года
11.02.2020 14:51
"Прошлое, которое у нас было, живо и работает до сих пор" 6
06.02.2020 14:54
архив чтиво

Медиа

"Политика.Реут": Олег Реут о коррупции в Карелии
12.02.2020 12:17
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»