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Новости. Общество
12:10, 19 Декабря 2018
фото: ОНФ Карелии

Тепло вернулось в дома жителей поселка Марциальные воды

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После обращения ОНФ в Карелии восстановлен температурный режим в жилых домах поселка Марциальные воды.

После сигнала активистов Общероссийского народного фронта и широкого резонанса в СМИ был восстановлен температурный режим в жилых домах поселка Марциальные воды Кондопожского района. На проблему с отоплением в поселке местные жители обратили внимание общественников в конце ноября, когда температура воздуха в квартирах не поднималась выше 12-17 градусов.

В ходе рейда в поселок общественники выявили, что теплоснабжающая организация санатория "Марциальные воды" не выдерживала нормы по отоплению. Дома в №3 и №4 по улице Центральной, жители которых с начала отопительного сезона не выключали в своих квартирах электрические обогреватели, снабжены теплосчетчиками. Согласно показателям приборов, температура входящих горячей воды и тепла не соответствовала нормам, прописанным в температурном графике системы отопления санатория.

"После рейда в Марциальные воды мы обратились в министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики и в администрацию Кондопожского района с просьбой повлиять на руководство санатория, снабжающего теплом жилфонд поселения. Власти поселения, которые также получили жалобы от жителей также потребовали от санатория принять необходимые меры по приведению теплоносителя в нормативное состояние. В настоящее время, со слов жильцов домов по улице Центральная, ситуация с отоплением в поселке улучшилась – люди больше не мерзнут в квартирах", - рассказала член регионального штаба ОНФ в Карелии Татьяна Лебедева.

"Стоит отметить, в преддверии 300-летнего юбилея первого в России курорта власти обратили внимание и занимаются развитием и модернизацией санатория "Марциальные воды". Это касается и инфраструктуры поселка. Возникшая ситуация с износом существующей котельной известна. Газовую котельную планируется построить к осени 2019 года, она будет обогревать не только санаторий, но и весь поселок, где расположен курорт. И тогда таких ситуаций, когда жители мерзнут, уверена, больше не будет. Надеемся, что санаторий найдет возможность поддерживать в своей котельной температурные нормы в течение нынешнего отопительного сезона", - подытожила сопредседатель регионального штаба ОНФ, депутат Законодательного собрания Республики Карелия Анна Лопаткина.

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