Теплоснабжающую компанию в Карелии оштрафовали на 737,5 тысяч рублей

Компании "Карелэнергоресур" дали штраф за отключение горячей воды в Пудоже, сообщили в УФАС Карелии.

Карельская антимонопольная служба возбудила дело на основании обращения прокуратуры Пудожского района с жалобой на действия ООО "Карелэнергоресурс".

Теплоснабжающая компания прекратила подачу горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах Пудожа в период проведения регламентных работ в 2017 году по окончании отопительного сезона на срок, превышающий максимально допустимую продолжительность перерыва горячего водоснабжения.

"Карелэнергоресурс" привлекли к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 737,5 тысяч рублей за совершение административного правонарушения.

Постановление не вступило в законную силу и может быть оспорено в судебном порядке.