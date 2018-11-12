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Новости. Общество
13:28, 12 Ноября 2018
фото: Pixabay

Теплоснабжающую компанию в Карелии оштрафовали на 737,5 тысяч рублей

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Компании "Карелэнергоресур" дали штраф за отключение горячей воды в Пудоже, сообщили в УФАС Карелии.

Карельская антимонопольная служба возбудила дело на основании обращения прокуратуры Пудожского района с жалобой на действия ООО "Карелэнергоресурс".

Теплоснабжающая компания прекратила подачу горячего водоснабжения в многоквартирных жилых домах Пудожа в период проведения регламентных работ в 2017 году по окончании отопительного сезона на срок, превышающий максимально допустимую продолжительность перерыва горячего водоснабжения.

"Карелэнергоресурс" привлекли к административной ответственности в виде административного штрафа в размере 737,5 тысяч рублей за совершение административного правонарушения.

Постановление не вступило в законную силу и может быть оспорено в судебном порядке.

 

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2018-11-12 14:20:28
"Наказали" штрафом Карелэнергоресурс. Это всё-равно,что никого не наказали! Нужно было дать этот штраф генеральному директору,ведь он за всё отвечает! Или у нас бывшие судебные приставы неприкасаемая каста! Так это до поры,до времени.
Жорж
2018-11-12 14:20:24
Что будет в отопительный период с жителями, с такой работой этой организацией , неизвестно , но все догадываются .
Саныч
2018-11-12 14:18:27
Идиоты. Всё ляжет в тариф.
TИМУР
2018-11-12 13:36:23
С кого в итоге деньги сдерут, догадаться не трудно...."профессионалы, блин....
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