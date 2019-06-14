Теплоснабжением районов Карелии займется новая компания, которой из бюджета выделят 600 млн рублей

Власти Карелии решили выделить госкомпании "КарелКоммунЭнерго" 600 млн рублей из бюджета региона на подготовку к отопительному сезону.

Об этом сообщил заместитель министра строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Павел Банковский 13 июня на заседании парламентского комитета по бюджету и налогам, где рассматривались поправки в бюджет на 2019 год.

"На сегодняшний день предлагается передать подготовку к отопительному периоду ГУП "КарелКоммунЭнерго", у которого в хозяйственном ведении находятся практически все сети и котельные районах", - сказал Павел Банковский.

По его словам, 300 млн рублей планируется направить на подготовку к отопительному периоду, который включает ремонт сетей и котельных. Кроме этого, 300 млн рублей власти хотят направить на уставной капитал создаваемых в шести районах республики фирм, с которыми в дальнейшем будут заключены концессионные соглашения на выполнении работ по теплоснабжению.

Задачей компании "Карелэнергоресурс", которая ранее занималась теплоснабжением районов, будет погашение долгов по налогам и за поставленное топливо, отметил чиновник. Павел Банковский признал, что "Карелэнергоресурс" не смог справиться с ситуацией на местах в прошлом отопительном сезоне.

Представитель министерства добавил, что пока "КарелКоммунЭнерго" не является теплоснабжающей организацией, компании не установлен тариф, поэтому она не имеет права собирать плату с граждан. В настоящее время готовится пакет документов на установление тарифа.

Добавим, что в Арбитражный суд Карелии направлено несколько заявлений с требованиями признать "Карелэнергоресурс" банкротом.