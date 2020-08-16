Теплый понедельник без осадков обещают синоптики в Карелии

О погоде на 17 августа рассказали специалисты карельского Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, завтра на территории Карелии ожидается переменная облачность. Без существенных осадков.

Ветер западный, северо-западный умеренный.

Ночью столбик термометра остановится на отметке +4, +9 градусов. Днем воздух прогреется до +15, +20, на севере +11, +16 градусов.

В Петрозаводске будет также переменная облачность. Без существенных осадков.

Температура воздуха ночью составит +7, +9 градусов, днем потеплеет до +17, +19 градусов.