Терапевт сообщила, какие проблемы с алкоголем порождает COVID-19

Терапевт, нутрициолог Надежда Чернышова рассказала о проблемах с восприятием алкогольных напитков, которые могут быть последствием заражения COVID-19.

Коронавирус может вызвать у человека как полное исчезновение обонятельных (аносмия) и вкусовых ощущений, так и их искажение (паросмию) — их переживают более половины заболевших. Как правило, при паросмии продукты «меняют» запах и вкус в восприятии пациента большими группами, одна из таких групп — спиртные напитки. Об этом сообщает «Ридус».

«Многие отмечают, что не чувствуют никакого запаха спиртного — ни от рюмки с напитком, ни от человека, употребившего напиток. Я знаю несколько случаев, когда люди ощущают стойкое отвращение к алкоголю из-за неприятного вкуса и запаха и не могут его употреблять, но это далеко не у всех», — рассказала Надежда Чернышова.

Терапевт добавила, что при паросмии вместо привычного вкуса или запаха у разных продуктов появляется один и тот же, зачастую неприятный оттенок. Переболевший коронавирусной инфекцией человек может оставаться в состоянии паросмии в течение нескольких месяцев или даже дольше.

«У меня есть несколько примеров, когда с октября 2020 года в течение 11 месяцев у пациентов не возвращалось нормальное восприятие вкуса и запаха. Какая-то динамика есть, но тем не менее полное выздоровление еще не наступило», — сообщила Надежда Чернышова.

Врач также отметила, что расстройства вкуса и обоняния могут заставить больного отказаться от целых больших групп продуктов питания, и это даже может привести к незначительному снижению веса.