Территорию психоневрологического интерната в Карелии подсветили изящными фонарями (ФОТО)

На территории психоневрологического интерната «Черёмушки» в Кондопожском районе завершена установка уличного освещения.

Об этом пишут в официальном паблике учреждения.

«Теперь на территории интерната обеспечены безопасные и комфортные условия для прогулок. Кроме этого, расположенные в парковой зоне учреждения изящные фонари, поднимут настроение и добавят всем положительных эмоций», — отметили в паблике.

Ранее власти Петрозаводска рассказали о планах модернизировать освещение в городе.