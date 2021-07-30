Власти Петрозаводска рассказали о планах модернизировать освещение в городе

Администрация карельской столицы сообщила, как в городе происходит модернизация сетей наружного освещения.

В Петрозаводске продолжается модернизация системы уличного освещения. Работы запланированы на 12 участках в разных районах города. Их проводят ООО «КарелСтройУправление», ООО «КарелПрофЭнергоСтрой» и ООО «РЕЗЕРВЭНЕРГО». Об этом информирует пресс-центр мэрии города.

На большинстве объектов пробурили отверстия и смонтировали закладные детали под установку будущих опор освещения. Эти работы выполнены на улицах Федосовой (от Малой Слободской улицы до Казарменного моста), Заводской (на пересечении Первомайского пр. с Шуйским ш.), Парковой (от Высотного пр-да до дома № 35 по Парковой ул.), Парфенова (от Балтийской ул. до ул. Ровио), «Правды» (от Промышленной ул. до Ключевского ш.), Репникова (от ул. Антонова до Ключевой ул.) и на Неглинской набережной (на подъезде к спортивному комплексу «Луми»).

На площади Кукковское Кольцо протянули подземный кабель. Завершается монтаж закладных деталей на улице Шотмана. На улицах Калинина (от пр. Александра Невского до Литейной площади) и Муезерской (от ул. Чапаева до Прибрежного пер.) в ближайшее время тоже пробурят отверстия и установят оборудование: оно уже закуплено и ожидает поставки.

Кроме того, освещение планируется смонтировать в Силикатном переулке в районе Сулажгорского Кирпичного Завода, сообщают в мэрии Петрозаводска.

В администрации заявляют, что к середине августа подрядчики ожидают поставки оцинкованных опор, тогда они приступят к следующему этапу работ на объектах. Завершить модернизацию сетей уличного освещения на обозначенных участках планируется осенью.

Ранее сообщалось, что в Петрозаводске матери с колясками жаловались на непроходимую улицу. На пересечении улиц Правды и Варламова в Петрозаводске на тротуаре разрушен пандус, по которому родители могли бы спускать детские коляски. При этом участок тропинки по соседству, где прежде было возможно пройти с коляской, теперь перекопан для установки столба.