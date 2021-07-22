В Петрозаводске матери с колясками жалуются на непроходимую улицу (ФОТО)

В столице Карелии улица Правды стала препятствием для передвижения матерей с детскими колясками.

На пересечении улиц Правды и Варламова в Петрозаводске на тротуаре разрушен пандус, по которому родители могли бы спускать детские коляски. При этом участок тропинки по соседству, где прежде было возможно пройти с коляской, теперь перекопан для установки столба. Родители с маленькими детьми считают эту часть города непроходимой. Об этом сообщается в паблике «Сплетни Петрозаводска».

«Перед тем как ставить столбы, могли бы сначала пандус отремонтировать, а не лишать мамочек с колясками и велосипедистов единственного нормального спуска», — говорит автор поста.

Ранее сообщалось, как уродливый пандус установили в сельской школе в Карелии.