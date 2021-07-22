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В Петрозаводске матери с колясками жалуются на непроходимую улицу (ФОТО)

Новости. Общество
09:50, 30 Июля 2021
фото: Сплетни Петрозаводска / ВК

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В столице Карелии улица Правды стала препятствием для передвижения матерей с детскими колясками.

На пересечении улиц Правды и Варламова в Петрозаводске на тротуаре разрушен пандус, по которому родители могли бы спускать детские коляски. При этом участок тропинки по соседству, где прежде было возможно пройти с коляской, теперь перекопан для установки столба. Родители с маленькими детьми считают эту часть города непроходимой. Об этом сообщается в паблике «Сплетни Петрозаводска».

«Перед тем как ставить столбы, могли бы сначала пандус отремонтировать, а не лишать мамочек с колясками и велосипедистов единственного нормального спуска», — говорит автор поста.

Ранее сообщалось, как уродливый пандус установили в сельской школе в Карелии.

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Комментарии

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кир
2021-07-30 10:02:35
Чего ныть, если "ведутся работы"? Везде видно как у нас ведутся уличные работы. С большими перерывами. Никаких сетевых графиков нет. Они не знают, что это такое?
Беня
2021-07-30 10:52:25
кир, строители при любых графиках не успевают. А когда еще бегать по халтурам, да еще таскать материалы с объекта ? В сутках 24 часа, а свои халтуры ближе к телу :)
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