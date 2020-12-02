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Уродливый пандус установили в сельской школе в Карелии

Новости. Общество
08:20, 03 Декабря 2020
фото: ©Наталья Антонова/vk.com/nataljaantonova
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Представитель общественной организации "Дом карельского языка" Наталья Антонова возмущена тем, как установили пандус в Ведлозерской школе.

Известный языковой активист рассказала на своей странице в соцсети о пандусе, который увидела в Ведлозерской школе, где побывала накануне. Он установлен прямо по центру лестницы, ведущей в учреждение. Удобства от него мало и детям-инвалидам, и их здоровым сверстникам.

"Ну почему так? Почему любое хорошее начинание превращается у нас в уродство или же оскорбление? Ни в коем случае не адресую это к администрации школы: отлично понимаю, что пандус устанавливался, как минимум, по стостраничным стандартам и требованиям, заклейменных не менее десятью печатями и подписями в ряд. Вы видели такое расположение пандуса, например, в Финляндии? Или в других странах? Они как бы и незаметны, но очень удобны в использовании. Здесь же я почувствовала некий "стеб" в адрес инвалидов. Надо? - Получите! Прямо по центру лестничной площадки, где проходят школьные линейки, мероприятия, где бегают ученики на переменах. Теперь, даже тот редкий инвалид-колясочник села почувствует еще большую неловкость, нарочитого к нему отношения. А высота пандуса? Я не понимаю действий людей, предложивших такой вариант. Мне кажется, это уже реальное, буквальное, метафоричное отражение нашей жизни", - пишет Анна Антонова.

Ранее пандус без уклона установили у подъезда многоэтажки в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Андрей Дубенский
2020-12-03 11:43:38
А интересно, сколько в этой школе учится колясочников? Не слишком узкий пандус, все поместятся?
театральный критик
2020-12-03 11:35:30
Молодые деревенские бабенки приезжают в город, курят не стесняясь и пишут в интернетах всякую фигню. Как говорит заноза - ни стыда, ни совести.
наташка
2020-12-03 10:43:26
Возмущенка на бюджете сидит и кусает руку дающего.
Seven Gates
2020-12-03 10:30:31
Действительно, что мешало сделать его с левого края, создав этим кратчайший путь? Я думаю администрация школы, возможно, и сделала промах - не наблюдая за работами. Теперь прийдётся переделать самим!
кир
2020-12-03 10:12:49
Пора ей свалить в Финляндию. Здесь будет все больше ныть и расстраиваться, самолюбивая наша.
миша
2020-12-03 11:02:15
кир, театральный критик, врунов (одно лицо), если все умеющие работать свалят в Финляндию, то с такими как ты Карелия загнется.
кир
2020-12-03 11:26:38
миша, Так и работаешь как леопольдик. Чего не делом занят в рабочее время?
миша
2020-12-03 11:47:39
кир, вижу, что у тебя это единственная претензия, значит в остальном ты со мной согласен.
театральный критик
2020-12-03 09:34:34
У них есть школа и алфавит для них придумали. Все равно не довольны
Врунов
2020-12-03 08:41:01
Надо в ООН написать
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