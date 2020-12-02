Уродливый пандус установили в сельской школе в Карелии

Представитель общественной организации "Дом карельского языка" Наталья Антонова возмущена тем, как установили пандус в Ведлозерской школе.

Известный языковой активист рассказала на своей странице в соцсети о пандусе, который увидела в Ведлозерской школе, где побывала накануне. Он установлен прямо по центру лестницы, ведущей в учреждение. Удобства от него мало и детям-инвалидам, и их здоровым сверстникам.

"Ну почему так? Почему любое хорошее начинание превращается у нас в уродство или же оскорбление? Ни в коем случае не адресую это к администрации школы: отлично понимаю, что пандус устанавливался, как минимум, по стостраничным стандартам и требованиям, заклейменных не менее десятью печатями и подписями в ряд. Вы видели такое расположение пандуса, например, в Финляндии? Или в других странах? Они как бы и незаметны, но очень удобны в использовании. Здесь же я почувствовала некий "стеб" в адрес инвалидов. Надо? - Получите! Прямо по центру лестничной площадки, где проходят школьные линейки, мероприятия, где бегают ученики на переменах. Теперь, даже тот редкий инвалид-колясочник села почувствует еще большую неловкость, нарочитого к нему отношения. А высота пандуса? Я не понимаю действий людей, предложивших такой вариант. Мне кажется, это уже реальное, буквальное, метафоричное отражение нашей жизни", - пишет Анна Антонова.

Ранее пандус без уклона установили у подъезда многоэтажки в Петрозаводске.