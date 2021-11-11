Территорию возможных памятников археологии в Карелии отдали под ИЖС за огромную сумму

Территория рядом с объектом культурного наследия федерального значения — древней крепостью Линнавуори в Сортавальском районе Карелии попала в зону ИЖС — аренда одного участка оценивается почти в миллион рублей.

Это следует из материалов дела антимонопольной службы Карелии, которая разбиралась в конфликте, связанном с аукционом по продаже права аренды на участок в указанной зоне.

Комиссия УФАС выяснила, что в сентябре 2021 года Управление земельными ресурсами Карелии провело аукцион на право аренды участка, расположенного в поселке Оявойс, входяшего в состав города Сортавала. Он находится рядом с древней крепостью. На участок площадью 25 соток претендовали 6 человек. В результате торгов начальная цена годовой аренды выросла более чем в 10 раз и почти достигла 1 млн рублей. Такую сумму предложил победитель аукциона.

Торги были признаны состоявшимися, но министерство имущественных и земельных отношений отказалось заключать договор аренды с победителем. В письме Минимущества указаны причины такого решения.

«Прилегающая к городищу территория археологически не обследована, велика вероятность обнаружения одновременных городищу археологических памятников. В соответствии с федеральным законодательством наличие на территории земельного участка объекта археологического наследия влечет наложение на земельный участок ограничений, не позволяющих использовать его для испрашиваемых целей», — говорится в письме.

Кроме того, в УФАС поступили обращения от общественного объединения «Свет Ладоги», ТООС Риеккалансаари и совета землячества о. Риеккалансаари, по словам которых, на территории квартала, где находится спорный участок, планируется создание историко-культурного центра. Об этих планах они сообщили Минимущества и получили обещание приостановить выделение там земельных участков под ИЖС. Тем не менее, аукцион был объявлен, а когда Минимущества отказалось заключать договор с победителем, он подал жалобу в УФАС.

В ходе разбирательства антимонопольная служба выяснила, что Управление по охране объектов культурного наследия Республики Карелия не располагает информацией о каких-либо археологических памятниках на спорном участке. На этом основании УФАС решило, что Минимущества обязано заключить договор с победителем аукциона.