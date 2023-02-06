«Тэрвэюс»: Минздрав Карелии одним из первых в России открывает в соцсети сообщество для медиков

Одни из первых в России создаем в «Вконтакте» отдельное социальное сообщество для медицинских работников, студентов-медиков и ветеранов здравоохранения Карелии, сказал глава Минздрава республики Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети Михаил Охлопков сообщил, что интернет-сообщество для медиков будет называться «Тэрвэюс». Отметим, что «тэрвэ» по-карельски означает «здравствуйте».

По словам Михаила Охлопкова, данное сообщество создается для того, чтобы более эффективно доносить специальный контент до специалистов.

«В сообществе будут размещаться нормативные документы, разъяснения специалистов Минздрава Карелии по вопросам, которые имеют актуальность для медицинского сообщества, новости, все новые тенденции в медицине XXI века по всем профилям медицинских специальностей и многое другое», - объяснил Охлопков и предупредил, что не каждый будет иметь возможность стать участником группы.

«Это будет закрытое сообщество. Вступить в него можно, только отправив скан диплома о медицинском образовании (будет проверяться) или студенческого билета, для студентов мединститута ПетрГУ и Петрозаводского медколледжа», - написал министр здравоохранения Михаил Охлопков.

Ссылку на новое профессиональное сообщество глава Минздрава пообещал разместить на своей странице.