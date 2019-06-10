Тхэквондист из Петрозаводска победил на мировых соревнованиях

Владислав Ларин стал победителем в весовой категории 80+ на I этапе рейтингового турнира по тхэквондо мировой серии "Grand Prix" в Риме.

Соревнования проходили с 7 по 9 июня, сообщает сайт петрозаводской мэрии. Карельский спортсмен провел четыре боя, одержав победы над тхэквондистами из Кореи, Испании и Бразилии.

В финальном поединке Владислав Ларин также встретился со спортсменом из Кореи, победив его со счетом 13:8 и завоевав золотую медаль.