Тхэквондисты Карелии привезли «золото» и «бронзу» со Всероссийской спартакиады

Тхэквондисты из Карелии удачно выступили на Всероссийской спартакиаде по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов, сообщили в Центре спортивной подготовки.

Призеры во всех весовых категориях у мужчин и женщин на турнире по тхэквондо Всероссийской спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов 2022 стали известны накануне.

Олимпийский чемпион Владислав Ларин получил «золото» Спартакиады в категории свыше 80 кг. Он взял верх в финале над представителем Самарской области Рафаилем Аюкаевым. Антон Котков завоевал «бронзу» в категории 80 кг.

Еще одной карельской тхэквондистке Олесе Бардаченко недавняя травма не позволила показать столь серьезного результата.

Турнир по тхэквондо проходил во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в течение двух соревновательных дней 13–14 августа.