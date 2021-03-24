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Тигр-людоед взломал железную клетку и сбежал спустя неделю после поимки

Новости. Общество
21:30, 25 Марта 2021
фото: Globallookpress.com
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Пойманный в национальном парке Бардия в Непале тигр-людоед взломал железную клетку и сбежал.

Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на издание La Prensa Latina.

17 и 18 марта команда экспертов департамента национальных парков и охраны дикой природы, национального фонда охраны дикой природы и армии Непала поймала двух тигров-людоедов. Животных поместили в соседний национальный парк Банке, где имеется подразделение по охране тигров.

Во вторник, 23 марта, один из тигров сломал три металлических прута своей клетки и сбежал. "Живущим вблизи парка людям было рекомендовано не ходить в лес и быть предельно осторожными", — сказал начальник по охране дикой природы парка Шиам Сах (Shyam Sah).

Два взрослых самца тигра в возрасте 10-13 лет несколько месяцев терроризировали жителей Бардии. Их удалось идентифицировать благодаря данным с фотоловушек. В результате нападения тигров в Бардии за последние девять месяцев погибли по меньшей мере девять человек.

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