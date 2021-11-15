Тигр под елкой появился в тюремной больнице в Карелии (ФОТО)

Снежная ель и снежный тигр украсили территорию колонии в Медвежьегорске.

На территории республиканской больницы № 2 в Медвежьегорске заключенные смастерили из снега новогоднюю ель и поместили под нее снежного тигра. Фигуры разрисованы цветными красками. Об этом информирует УФСИН.

В период новогодних праздников в учреждении для осужденных запланированы разнообразные мероприятия. В новогодние праздники у осужденных будет особенное новогоднее меню, пообещали в УФСИН.

Ранее сообщалось, что рецидивиста из колонии Карелии высоко оценили «за воплощение в красках глубины религиозного чувства».