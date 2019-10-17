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Новости. Общество
19:10, 17 Октября 2019
фото: ©instagram.com/timatiofficial

Тимати назвал новорожденного сына в честь погибшего друга

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Мальчика назвали Ратмиром.

Тимати показал снимки из роддома. Рэпер держит своего новорожденного сына. Музыкант сообщил радостную новость, пишет Cosmopolitan. 

Сегодня, 16 октября, супруга известного рэпера родила долгожданного сына. Он сразу стал героем фотосессии. На черно-белых снимках счастливый отец держит малыша, целует его маленькие ножки и бросает восхищенные взгляды на сына.

Мальчика назвали Ратмиром, в честь погибшего друга рэпера. 

"Юнусов Ратмир Тимурович/16.10.19", – написал Тимати.

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