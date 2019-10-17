Тимати назвал новорожденного сына в честь погибшего друга

Новости по теме
Загрузка...
Мальчика назвали Ратмиром.
Тимати показал снимки из роддома. Рэпер держит своего новорожденного сына. Музыкант сообщил радостную новость, пишет Cosmopolitan.
Сегодня, 16 октября, супруга известного рэпера родила долгожданного сына. Он сразу стал героем фотосессии. На черно-белых снимках счастливый отец держит малыша, целует его маленькие ножки и бросает восхищенные взгляды на сына.
Мальчика назвали Ратмиром, в честь погибшего друга рэпера.
"Юнусов Ратмир Тимурович/16.10.19", – написал Тимати.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
12.10.2019, 15:16
10.10.2019, 00:18
17.10.2019, 06:40
13.10.2019, 13:38
10.10.2019, 08:05
Аналитика
16.10.2019 17:00
Обществоведение
"Столице на Онего" стали известны дела "петрозаводского маньяка", за которые его можно было задержать до убийств двух девушек.
16.10.2019 15:45
15.10.2019 12:36
14.10.2019 17:06
10.10.2019 00:18
Чтиво
07.10.2019 13:18
Личное мнение
Фельдшер Больницы скорой медицинской помощи Ольга Чайка рассказала о последствиях "итальянской забастовки", в которой с 15 сентября участвуют медики учреждения.
03.10.2019 09:13
01.10.2019 13:49
26.09.2019 08:28
Медиа
16.10.2019 20:22
Опрос
Поддерживаете ли вы отмену моратория на смертную казнь?
Комментарии