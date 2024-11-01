СМИ: рэпер Канье Уэст планирует концерт в России

Американский рэпер Канье Уэст может дать концерт в Петербурге в середине ноября.

Рэпер Канье Уэст может дать концерт в Санкт-Петербурге в ноябре, сообщает Telegram-канал Baza.

«Канье Уэст все-таки может приехать в Россию с концертом. Причем уже в этом месяце. Правда, концерт планируют провести не в Москве, а в Петербурге на «Газпром Арене», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рэпер планирует приехать в Россию в середине этого месяца. Билеты на его концерт могут поступить в продажу на следующей неделе.

Организаторы приезда Канье планируют провести встречу с поклонниками так же, как это было на концертах в Азии — рэпер ходил по полю с колосьями, пел и разговаривал с гостями.

Сообщается, что музыкант планировал концерт в Москве в «Лужниках», но из-за холодной погоды выбрали крытую площадку в северной столице.