Титул "Мисс Россия-2018" получила 18-летняя студентка из Чувашии

Титул "Мисс Россия-2018" получила 18-летняя студентка Юлия Полячихина из Чувашии.

Девушка стала обладательницей короны из белого золота, отделанной бриллиантами, рубинами, сапфирами и жемчугом, она также получила вознаграждение в 3 млн рублей и автомобиль, сообщает "Интерфакс".

Первой вице-мисс стала уроженка Белгорода Виолетта Тюркина, второй вице-мисс - Наталья Строева из Якутии. В качестве призов обе они получили гранты на обучение в любом из ВУЗов страны.

В номинации "Народный выбор", победительница которой определяется интернет-голосованием, выиграла Норгьянма Монгуш из Тывы.

Всего в конкурсе приняло участие 50 девушек со всей страны. Церемония награждения прошла в концертном зале Барвиха Luxury Village.

В конкурсе также принимала участие девушка из Карелии Анастасия Михайленко.