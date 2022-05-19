Титулованный самбист и глава районной администрации Максим Антипов жалуется на жителей Карелии

Глава администрации Медвежьегорского района Максим Антипов написал несколько обращений в правоохранительные органы с жалобами на местных жителей, которые якобы оскорбляют его в соцсетях.

Максим Антипов пожаловался в правоохранительные органы на оскорбительное поведение местных жителей, которые критикуют чиновника и окружающую действительность в соцсети. Фотографии заявлений размещены в паблике «Mash | Мэш».

В одном из документов Антипов указывает, что его честь и достоинство унижены и просит привлечь к административной ответственности обидчицу. В другом документе районный чиновник сообщает про оскорбительные комментарии под постом в соцсети. Максим Антипов просит установить автора комментариев и дать им правовую оценку. Содержание еще одного документа также сводится к просьбе Антипова дать оценку комментариям, в которых содержится критика властей.

«Местные говорят, в копилке Антипова больше двух десятков отработанных так обращений. Жители просили убрать мусор, залатать ямы, обратить внимание на бродячих собак и прочее. Получили — штрафы за дискредитацию его величества», — описывает ситуацию «Mash».