Тяга к бесплатному спиртному привела жителя Карелии на скамью подсудимых

В Кондопоге 36-летнего местного жителя осудили за грабеж в магазине, сообщили в городском суде.

Суд установил, что житель Кондопоги, находясь в магазине, украл спиртные напитки и, игнорируя требования продавцов вернуть товар, сбежал с алкоголем.

Мужчина полностью признал свою вину по предъявленному обвинению.

С учетом личности осужденного и степени общественной опасности преступления суд назначил жителю Кондопоги наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком.