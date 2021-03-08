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Тягач, внедорожник и трактор выставлены на публичные торги в Карелии

Новости. Общество
11:17, 09 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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Карельские приставы реализуют на публичных торгах имущество должников, сообщили в УФССП Карелии.

Всего на торги выставлены три единицы техники: тягач седельный ДАФ, автомобиль Chevrolet Tahoe и трактор "Беларус".

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить по телефону (8142) 59-36-23.

В случае отказа МТУ Росимущества потенциальным покупателям в представлении информации о реализуемом имуществе, месте и времени осмотра арестованного имущества, и проведения торгов рекомендуем обратиться в отделение организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Управления по телефону (8142) 760964.

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