Тягач, внедорожник и трактор выставлены на публичные торги в Карелии

Карельские приставы реализуют на публичных торгах имущество должников, сообщили в УФССП Карелии.

Всего на торги выставлены три единицы техники: тягач седельный ДАФ, автомобиль Chevrolet Tahoe и трактор "Беларус".

По вопросам приобретения имущества, в том числе получения дополнительных сведений о нем, заинтересованные лица могут получить по телефону (8142) 59-36-23.

В случае отказа МТУ Росимущества потенциальным покупателям в представлении информации о реализуемом имуществе, месте и времени осмотра арестованного имущества, и проведения торгов рекомендуем обратиться в отделение организации исполнительного розыска, реализации имущества должников Управления по телефону (8142) 760964.