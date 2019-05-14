Тяжелобольного пенсионера госпитализировали в Петрозаводск

Мужчину с больными сердцем доставили из Пудожа, сообщили в Национальной службе санитарной авиации Карелии.

В воскресенье 12 мая из Пудожа в Республиканскую больницу им. В.А. Баранова доставили 65-летнего мужчину с заболеваниями сердца.