Тяжелобольные коронавирусом продолжают поступать в больницы Карелии

В ковид-центрах республики находятся 42 тяжелых и 6 крайне тяжелых пациентов, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 29 марта, в стационарах находятся 454 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 406 - в состоянии средней тяжести, 42 тяжелобольных и 6 пациентов крайне тяжелых, они подключены к аппаратам ИВЛ, кроме того, 2 человека из них находятся на инвазивной ИВЛ - это означает, что аппарат полностью взял на себя функцию дыхания. Об этом сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Напомним, коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 89 человек, скончались две женщины. Всего с начала пандемии инцифицировано 43772 жителя Карелии, умерли 382 пациента.