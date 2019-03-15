"ТНС энерго Карелия" запускает обновленный личный кабинет для юрлиц

На сайте АО "ТНС энерго Карелия" запущен новый "Личный кабинет" для юридических лиц.

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона напоминает, официальный информационный ресурс был модернизирован в феврале 2018 года. Сайт стал современнее и удобнее. Благодаря обновленному интерфейсу на поиск нужной информации тратится минимум времени: все просто, наглядно и очень удобно!

В новом "Личном кабинете" для юридических лиц реализована возможность подключения одного договора к нескольким аккаунтам, создание и направление заявок в систему программного комплекса, производящего расчеты. При разработке были учтены пожелания клиентов, направленные в адрес энергосбытовой компании через специальную форму на ее сайте. В перспективе предусмотрена возможность осуществления оплат банковскими картами.

- Обновление "Личного кабинета" для юридических лиц – очередной шаг на пути к созданию на нашем сайте системы онлайн-сервисов, полностью отвечающей запросам как граждан-потребителей, так и бизнес-клиентов. Мы стремимся экономить время абонентов, затрачиваемое на взаимодействие с компанией, – комментирует руководитель Департамента управления реализацией АО "ТНС энерго Карелия" Тимофей Савин.

АО "ТНС энерго Карелия": совершенствуемся для вашего удобства.

Справка о компании

АО "ТНС энерго Карелия" — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Карелия, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний "ТНС энерго". В составе АО "ТНС энерго Карелия" 16 представительств, которые обслуживают более 7 тысяч юридических и свыше 230 тысяч физических лиц, что составляет 26,4% рынка сбыта электроэнергии на территории региона. По итогам 2018 года объем реализации электрической энергии составил 1,956 млрд кВт ч.

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Воронежская область), АО "ТНС энерго Карелия" (Республика Карелия), ПАО "ТНС энерго Кубань" (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Республика Марий Эл), ПАО "ТНС энерго НН" (Нижегородская область), АО "ТНС энерго Тула" (Тульская область), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (Ростовская область), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Ярославская область), ООО "ТНС энерго Великий Новгород" (Новгородская область) и ООО "ТНС энерго Пенза" (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт ч.