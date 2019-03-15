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Новости. Экономика
09:33, 15 Марта 2019

"ТНС энерго Карелия" запускает обновленный личный кабинет для юрлиц

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На сайте АО "ТНС энерго Карелия" запущен новый "Личный кабинет" для юридических лиц.

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории региона напоминает, официальный информационный ресурс был модернизирован в феврале 2018 года. Сайт стал современнее и удобнее. Благодаря обновленному интерфейсу на поиск нужной информации тратится минимум времени: все просто, наглядно и очень удобно!

В новом "Личном кабинете" для юридических лиц реализована возможность подключения одного договора к нескольким аккаунтам, создание и направление заявок в систему программного комплекса, производящего расчеты. При разработке были учтены пожелания клиентов, направленные в адрес энергосбытовой компании через специальную форму на ее сайте. В перспективе предусмотрена возможность осуществления оплат банковскими картами.

- Обновление "Личного кабинета" для юридических лиц – очередной шаг на пути к созданию на нашем сайте системы онлайн-сервисов, полностью отвечающей запросам как граждан-потребителей, так и бизнес-клиентов. Мы стремимся экономить время абонентов, затрачиваемое на взаимодействие с компанией, – комментирует руководитель Департамента управления реализацией АО "ТНС энерго Карелия" Тимофей Савин.

АО "ТНС энерго Карелия": совершенствуемся для вашего удобства.

Справка о компании

АО "ТНС энерго Карелия" — гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Республики Карелия, входит в структуру одного из крупнейших российских энергосбытовых холдингов — Группу компаний "ТНС энерго". В составе АО "ТНС энерго Карелия" 16 представительств, которые обслуживают более 7 тысяч юридических и свыше 230 тысяч физических лиц, что составляет 26,4% рынка сбыта электроэнергии на территории региона. По итогам 2018 года объем реализации электрической энергии составил 1,956 млрд кВт ч.

ПАО ГК "ТНС энерго" является субъектом оптового рынка электроэнергии, а также управляет 10 гарантирующими поставщиками, обслуживающими около 21 млн потребителей в 11 регионах Российской Федерации: ПАО "ТНС энерго Воронеж" (Воронежская область), АО "ТНС энерго Карелия" (Республика Карелия), ПАО "ТНС энерго Кубань" (Краснодарский край и Республика Адыгея), ПАО "ТНС энерго Марий Эл" (Республика Марий Эл), ПАО "ТНС энерго НН" (Нижегородская область), АО "ТНС энерго Тула" (Тульская область), ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону" (Ростовская область), ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Ярославская область), ООО "ТНС энерго Великий Новгород" (Новгородская область) и ООО "ТНС энерго Пенза" (Пензенская область). Совокупный объем полезного отпуска электроэнергии Группы компаний "ТНС энерго" по итогам 2018 года составил 65,3 млрд кВт ч.

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