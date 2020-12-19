ТНТ объявил о закрытии реалити-шоу "Дом-2"

Последний выпуск телевизионного реалити-шоу "Дом-2", продолжавшегося 16 лет, выйдет в эфир 30 декабря.

Об этом сообщили РБК в пресс-службе телеканала ТНТ.



"Мы с сожалением и ностальгией провожаем "Дом-2. Последний двухчасовой выпуск шоу выйдет перед Новым годом — 30 декабря в 22:00. Мы безмерно благодарны всем участникам шоу, которые учили страну любить на собственных ошибках", — заявил гендиректор ТНТ Роман Петренко.



По его словам, место реалити-шоу в слоте телеканала на 23:00 займет линейка из пяти программ в жанре стендап.

"За 16 лет с момента запуска "Дома-2 телевизионное пространство сильно изменилось — в стране появились больше четырех сотен телеканалов. Острая конкуренция за зрительское внимание со стороны социальных сетей и YouTube. Для того чтобы оставаться конкурентоспособными, необходимо еще больше сфокусироваться на том, что составляет суть бренда ТНТ, на том, что мы делаем лучше других", — пояснил Петренко.



Генеральный директор проекта "Дом-2" Александр Расторгуев заявил, что шоу не закрывается, но не будет выходить на ТНТ.

"Он не закрывается, но он заканчивает свой выход на канале ТНТ, это правда, 31 числа. Ничего комментировать не буду — все увидите в эфире", — сказал он в интервью телеканалу "360".





