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Только арест имущества заставил супружескую пару в Карелии вернуть все долги

Новости. Общество
11:23, 16 Декабря 2020
фото: © ТАСС / Станислав Красильников
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В Пряжинском районе супругам-должникам из-за ареста не удалось продать принадлежащую им недвижимость, после этого все долги оказались моментально погашены, сообщили в УФССП по Карелии.

У судебных приставов по Пряжинскому району находилось 37 исполнительных производств в отношении супружеской пары. Общая сумма задолженности должников составляла более 300 тыс. рублей.

Первая задолженность была у супруга. Это налоговые и коммунальные платежи, а также административные штрафы в размере более 245 тыс. рублей. Никаких мер к погашению задолженности мужчина не предпринимал, официально не работал и скрывал информацию о месте жительства.

Судебным приставом были сделаны запросы в регистрирующие органы. Из Росреестра были получены данные о недвижимости должника. В рамках закона судебным приставом был введен запрет на регистрационные действия в отношении обнаруженного земельного участка.

В какой-то момент должник принял решение продать землю, но при обращении в Росреестр в регистрации сделки о купли-продажи ему было отказано. После этого вся сумма задолженности гражданином была одномоментно погашена.

Второе исполнительное производство велось в отношении супруги должника. Сумма задолженности составляла почти 65 тыс. рублей. Женщина, глядя на ошибки мужа, быстро сделала правильные выводы и оплатила задолженность в полном объеме.

 

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Комментарии

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бюджет
2020-12-16 13:37:21
И пеней им на столько же! И в прессе прописать последствия подобных действий - ликбез небольшой народу.
кир
2020-12-16 12:08:19
Ну, какой им рынок, какой капитализм?
Гость
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