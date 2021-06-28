Толпа озверевших молодчиков жестоко избила мужчину в Карелии (ВИДЕО 18+)

В Сегеже местный житель снял на видеокамеру жестокое избиение молодого человека группой озверевших мужчин.

В паблике «Сегежа online…» местный житель опубликовал видео жестокого избиения мужчины толпой неизвестных людей.

На видео запечатлено, как несколько мужчин выбегают из подъезда дома, догоняют убегавшую жертву и избивают до полусмерти. Один из участников избиения роняет мужчину в грязь, бьет его ногами, прыгает на нем, после бесчувственное тело оттаскивают в сторону и наносят еще несколько ударов по голове.

Автор видео возмущен беспределом и жестокостью.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, 23 июня в 1.30 в дежурную службу полиции поступил звонок о произошедшей на улице драке. Правоохранители выехали на место происшествия.

Позже в отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним доставлен мужчина 1988 года рождения, в состоянии алкогольного опьянения и множественными травмами, сотрясением головного мозга.

По информации МВД, на сегодняшний день проводится проверка по факту произошедшего. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.