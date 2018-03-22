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Новости. Экономика
20:40, 22 Марта 2018

Топ-100: составлен рейтинг самых надежных банков в России

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Forbes назвал самые надежные банки в России.

Forbes составил рейтинг 100 надежных российских банков 2018 года, первое место в нем занял Росбанк, сообщает news.mail со ссылкой на "Риа Новости".

Второе место в рейтинге — у "Юникредит банка", а третье — у Райффайзенбанка. Вся тройка лидеров — это "дочки" иностранных банков. Всего в категории самых надежных оказались 13 банков против 11 годом ранее.

Все банки-участники прошлогоднего рейтинга надежности смогли пережить продолжающуюся зачистку финансового сектора Банком России: никто из них не был лишен лицензии, банки лишь переходили под контроль государства, отмечает издание.

В прошлом году рейтинг надежности возглавлял Сбербанк, который в этом году занял четвертое место. Пятое место у Ситибанка, затем идет банк "Нордеа". ВТБ занимает седьмое место, "Бэнк оф Чайна" — восьмое. На девятой строчке оказался банк "Интеза", а замыкает первую десятку Газпромбанк. Также в группу банков с наивысшей надежностью вошли "Альфа-банк", Россельхозбанк и банк "Российский капитал".

"Государственные банки продолжают наращивать свое влияние в банковском секторе. Если в прошлом году в группе банков с наивысшей надежностью было четыре госигрока, то теперь их стало пять. Также сократилось число частных игроков, во второй группе надежности были национализированы банк “ФК Открытие” и Промсвязьбанк", — отмечает издание.

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