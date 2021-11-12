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Топ-5 новогодних подарков для жителей Карелии

Новости. Общество
09:00, 29 Декабря 2021
фото: © pixels.com

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В МТС Банке составили прогноз, какие подарки могут получить жители Карелии в 2022 году.

Анализ собственных данных за первую половину декабря 2020 и 2021 годов показал, что гаджеты и электроника — самые популярные новогодние подарки, а лотерейные билеты стали безоговорочным лидером по приросту продаж.

В декабре одной из забот многих жителей региона становится покупка подарков на Новый год. Аналитики МТС Банка выделили пять категорий, в которых заметно увеличивается количество транзакций в декабре по сравнению с остальными месяцами года и предположили, какие подарки россияне смогут найти под новогодней елкой.

ТОП 5 новогодних подарков 1

1. Гаджеты, электроника и бытовая техника – вероятность получить в подарок 31% 2 . Самое большое количество продаж из рассматриваемых категорий приходится на электронику и аксессуары. Средний чек в этой категории – 4180 рублей. Смартфоны по-прежнему остаются приятными и желанными подарками.

2. Игрушка – 25%. Подарок, который сделает счастливым любого ребенка, а взрослого можно порадовать красивой елочной игрушкой. Средний чек – 610 рублей.

3. Лотерейный билет – 22%. Россияне продолжают верить в чудо и надеются сорвать джекпот в новогоднюю лотерею. Средний чек – 1110 рублей.

4. Ювелирные украшения – 13%. Эти подарки запомнятся надолго, дарят их обычно дорогим и близким людям. В этой категории самый большой средний чек – 7710 рублей.

5. Сувенир – 9%. Традиционно перед Новым годом востребованы сувениры с символом наступающего года, набирает популярность игра Тайный Санта. Здесь самый маленький средний чек – 420 рублей.

Наиболее бурный рост в декабре по отношению к другим месяцам года показали покупки лотерейных билетов – в 2,4 раза, гаджетов и электроники – в 2 раза и ювелирных изделий – на 86%.

Мужчины тратят немного больше женщин на покупку новогодних подарков. Из общего количества расходов в рассматриваемых категориях 55% приходится на представителей сильного пола.

Методология исследования. Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Республике Карелия. Учитывались платежные операции с 1 по 15 декабря 2020-2021 годов.

[1] По абсолютному количеству совершенных транзакций
[2] За 100% принято количество совершенных транзакций по пяти рассматриваемым категориям.

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