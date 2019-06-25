ТОП-5 районов Петербурга по продаже квартир

Эксперты портала о новостройках "Дома на Неве" провели анализ потребительского спроса на жильё и составили рейтинг, дающий ответ на вопрос в каких районах Санкт-Петербурга сосредоточился спрос на объекты первичной недвижимости в первой половине 2019 года.

ПРИМОРСКИЙ



Приморский район является ведущим по новостройкам уже 5 лет. В почти тридцати жилых комплексах есть квартиры, выставленные на продажу со стартовой стоимостью в 2,2 млн рублей. Кроме того, у Приморского района есть масса положительных качеств:



● выгодное месторасположение – близко к центру города;

● близок курортный район и Финский залив;

● широко развита социальная и торговая инфраструктура;

● хорошая экология – 20% площади занимают парки;

● продолжается строительство станций метро – развитие транспортной сети.



В то же время, жилье в Приморском районе относится к категории дорогостоящих: помимо новостроек эконом класса, продолжается строительство элитного жилья, эксклюзивных жилых комплексов.



МОСКОВСКИЙ



В Московском районе предлагают преимущественно жилье комфорт и бизнес-класса, со стартовой ценой 3,8 млн за квартиру. Район востребован благодаря:



● транспортной доступности – активно строится метро, к тому же, достаточно развит наземный транспорт;

● значительной части достопримечательностей, которые расположены на территории района;

● большой площади зеленой зоны, например, парк Победы;

● перспективам развития: правительство города планирует построить новые станции метро, школы и детские сады;

● установившемуся уровню жизни – Московский район уже не новый и ход жизни в нем уже установился здесь на достаточно высоком уровне.



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ



Центральный район предлагает к покупке квартиры в более чем 20 новых жилых комплексах. Кроме того, множество проектов реализуют строительство зданий с новым видом арендного "жилья" – апартаментами. Среди самых ярких качеств Центрального района можно выделить:



● стоимость жилья – классическая квартира в Центральном районе стоит порядка 5 млн рублей;

● обилие учебных заведений – большинство ВУЗов, училищ и колледжей расположено в этом районе;

● сравнительно небольшое количество зеленых зон – из-за широко развитой транспортной сети для связи с другими районами, Центральный обладает малым количеством парков;

● большое количество достопримечательностей и прочих развлечений, вкупе с другими качествами значительно увеличили плотность населения – в Центральном районе она самая высокая.



КИРОВСКИЙ



Богатый на заводы и небольшое количество исторических достопримечательносткй Кировский район предлагает квартиры от 3 млн рублей. Основные качества Кировского района таковы:



● промышленный, рабочий тип – значительную часть площади района занимают заводы и предприятия;

● южная часть района значительно "чище" в экологическом плане, так как промышленные предприятия сосредоточены преимущественно в северной части;

● благодаря развитию промышленности, в район съезжается все больше молодежи, а вслед за этим фактом, предлагается больше ипотечных решений для молодых семей.



КРАСНОСЕЛЬСКИЙ



Это один из самых востребованных районов, так как на рынке есть множество предложений бюджетного жилья именно в Красносельском районе. Самая низкая стоимость на квартиру здесь – 2 млн рублей. Найти квартиру дешевле возможно только в пригородах. Помимо выгодной стоимости жилья, Красносельский район предлагает:



● чистый воздух – это самый экологически чистый район Санкт-Петербурга;

● развитую социальную структуру – на территории района проживает преимущественно молодое население, активно участвующее в общественной жизни;

● современную инфраструктуру – большое количество больниц, школ, детских садов и развлекательных центров уже построено в Красносельском районе.

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