Тополь-гигант упал на бывшее здание транспортной прокуратуры в Петрозаводске

Жители Первомайского проспекта обеспокоены соседством с аварийными тополями.

Как пишет «Фактор News», из-за ураганного ветра, пролетевшего над Петрозаводском, гигантский тополь рухнул на бывшее здание транспортной прокуратуры. Об аварийном дереве местные жители предупреждали власти города ранее, когда представители администрации проверяли качество уложенного в этом районе асфальта. Люди боялись, что тополь упадет на новую детскую площадку или жилой барак, который 10 лет назад пострадал от другого гнилого тополя.

«К счастью, тополь упал не на детскую площадку или на многострадальный жилой барак – ветер завывал не с той стороны. Вроде бы все обошлось: здание транспортной прокуратуры (ну, не историческая ценность – всего-то с 1915 года) уже давно пустует и ждет сноса. А пока его огороженная забором территория стала «царством» бомжей», - пишет издание.

Чего сейчас опасаются жители Первомайского проспекта, знает «Фактор News».