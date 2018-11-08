Торговая компания со знаком "Сделано в Карелии" получила преимущество на госзакупках

Организация "Питкярантский хлеб" одержала победу в конкурсе, участие в котором было ограничено для конкурентов, и поставила свою продукцию в один из интернатов республики.

"В сентябре текущего года мы провели первый конкурс с ограниченным участием по закупкам в социальных учреждениях именно нашей карельской продукции... Дом-интернат закупил питкярантский хлеб. И теперь наша с вами общая задача… – на 2019 год проводить закупки.. используя именно эту систему - конкурса с ограниченным участием. Для того, чтобы поддержать, во-первых, наших производителей. А во-вторых, обеспечить качественной продукцией наших граждан и наши все социальные учреждения", – сообщил премьер-министра правительства республики по вопросам экономики Дмитрий Родионов.

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