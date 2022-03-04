Торговая сеть «Пятерочка» подтвердила введение ограничений на продажу продуктов в одни руки

Владеющая сетью магазинов «Пятёрочка» компания X5 Group ввела ограничения на реализацию социально значимых товаров при рознице в одни руки.

Об этом заявили РИА Новости в пресс-службе ретейлера.

«Для того, чтобы товары первой необходимости постоянно были на полках в торговых сетях „Пятерочка“, „Перекресток“, „Карусель“, магазины ограничивают большие объемы закупки некоторых товаров», — говорится в сообщении.

Компания пояснила, что запасов продуктов достаточно, но их не успевают фасовать.

«В настоящее время в ряде регионов наблюдается резкий рост спроса на товары бакалейной группы — сахар, гречневую крупу, подсолнечное масло и другие продукты. По нашим данным, поставщики располагают достаточными запасами продукции, однако не успевают фасовать и подготавливать продукцию для поставок в торговые сети, что повторяет ситуацию в начале распространения коронавируса в марте 2020 года», — заявили в пресс-службе компании.