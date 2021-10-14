Торговец автозапчастями в Петрозаводске предстанет перед судом за мошенничество

Индивидуальный предприниматель, торговавший автозапчастями в Петрозаводске, попытался обмануть банк, но ему это не удалось.

Обвиняемым по делу, которое будет рассматривать судья Эдуард Новоселов, проходит 29-летний житель Петрозаводска.

О деталях расследования сообщил «Столице на Онего» помощник прокурора карельской столицы Семен Вяря.

«Три года назад индивидуальный предприниматель, владеющий магазином по торговле автозапчастями, оформил в банке кредит на сумму 550 тысяч рублей. При этом между банком и ИП был заключен стандартный договор, что в случае возврата покупателем приобретенных автозапчастей, которые окажутся некачественными, банк вернет за них деньги предпринимателю», — сообщил помощник прокурора.

По его словам, предприниматель направил в банк письмо с просьбой вернуть ему 550 тысяч рублей за приобретенные покупателем автозапчасти, якобы оказавшиеся некачественными. В действительности такого покупателя не было, как и бракованных автозапчастей.

Получив от банка деньги, заемщик, по данным следствия, потратил их на собственные нужды, а кредит вернул. Однако ему не удалось обмануть банк, служба безопасности которого выявила обман.

В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Свою вину он признал, но в качестве возмещения ущерба банку в размере 550 тысяч рублей, пока вернул только 5 тысяч.

Обвиняемому грозит до шести лет лишения свободы.