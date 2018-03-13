Торговля стала самым популярным направлением бизнеса в Карелии

В министерстве экономического развития и промышленности республики рассказали о направлениях бизнеса, которые наиболее активно развиваются в регионе.

В Минэке Карелии провели анализ и выяснили, на развитие каких направлений бизнеса местные предприниматели чаще всего берут денежные средства в виде господдержки.

"У нас из всех сфер экономической деятельности, в которой задействованы вот эти 26700 субъектов малого и среднего бизнеса, 33%- это, конечно, торговля. Розничная торговля наиболее развита по республике Карелия", - сообщила замминистра экономического развития и промышленности Карелии Янина Свидская.

Какие еще направления предпринимательской деятельности активно развиваются в Карелии, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".