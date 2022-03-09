Торговлю наркотиками обсудят в мэрии Петрозаводска

На традиционной планерке в мэрии карельской столицы обсудят проблему незаконного распространения наркотиков.

В понедельник на планерке в администрации Петрозаводска запланировано обсуждение ситуации с незаконным распространением наркотиков. Об этом сообщил в соцсети мэр карельской столицы Владимир Любарский.

«В понедельник на городской планерке обсудим очень важную тему. Заместитель начальника городской полиции Александр Рахкоев расскажет, как в Петрозаводске ведется профилактика незаконного распространения наркотиков. Обсудим нынешние проблемы и пути решения», — заявил Любарский и предложил присылать вопросы.

Планерка начнется в 10 утра в понедельник. Будет доступна трансляция заседания.