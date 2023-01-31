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Торговца гашишем в Карелии поймали на закладках (ВИДЕО)

Новости. Криминал
15:21, 03 Февраля 2023
фото: © mvdmedia.ru

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В машине и дома жителя Приладожья Карелии полицейские нашли больше трех килограммов наркотиков.

Сотрудникам наркоконтроля в Питкярантском районе стало известно о том, что местный житель 1990 года рождения может быть причастен к сбыту наркотиков. При проверке сведения подтвердились.

Подозреваемого задержали в тот момент, когда он отправился на личном автомобиле пополнять тайники или закладки. В салоне его иномарки оперативники нашли 30 свертков с неизвестным веществом растительного происхождения. Экспертиза показала, что это гашиш общей массой свыше 29 граммов.

При обыске в квартире мужчины обнаружили различные синтетические наркотики, вес которых составил почти три килограмма.

Задержанный работал на нелегальный интернет-магазин и собирался намеревался продавать наркотик на территории Приладожья, сообщается на портале mvdmedia.ru.

Возбуждены уголовные дела. На время предварительного расследования мужчину арестовали. Ему грозит пожизненное лишение свободы. 

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