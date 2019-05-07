Торговцы "изуродовали" город в Карелии незаконной рекламой

В Медвежьегорске перед Днем Победы торговцы устроили распродажу и обклеили весь город рекламными объявлениями.

В паблике "Медвежьегорск: команда жителей. Перезагрузка" появилось фото, на котором горожане запечатлели рекламные объявления о распродаже, наклеенные повсюду: на столбах, стенах, дорожных знаках.

"Весь город обклеен рекламой распродажи - столбы и даже дорожные знаки, - написали активисты, - надеемся, администрация оштрафует за такую наглость и заставит очистить столбы от рекламы к празднику. Или сама устранит", - написано в комментарии к фото.