Торговцы перекрыли палатками пешеходную дорожку в микрорайоне Петрозаводска – горожане возмущены

На Лососинском шоссе, 26 прямо на тротуаре раскинулся палаточный городок, где бойко идет торговля мясом.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился петрозаводчанин и сказал, что возмущен действиями продавцов, которые устроили целый супермаркет из цветных палаток на Лососинском шоссе, 26, прямо на тротуаре.

«Мясные бароны перекрыли пешеходную зону, людям теперь приходится искать другие пути прохода к месту жительства и работы. У себя дома, наверное, все по правилам делают, а тут на все плевать».

Горожанин также сообщил, что обращался по данной проблеме и в ЕДДС, и в полицию: «Мне сказали, что уже неделю поступают многочисленные жалобы от горожан и что работает участковый».

В МВД пока не прокомментировали ситуацию. Информация о том, начал ли участковый проверку о законности уличной торговли, развернувшейся на Лососинском шоссе, выясняется.