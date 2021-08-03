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Торговцы перекрыли палатками пешеходную дорожку в микрорайоне Петрозаводска – горожане возмущены

Новости. От читателей
10:06, 05 Августа 2021

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На Лососинском шоссе, 26 прямо на тротуаре раскинулся палаточный городок, где бойко идет торговля мясом.

В редакцию «Столицы на Онего» обратился петрозаводчанин и сказал, что возмущен действиями продавцов, которые устроили целый супермаркет из цветных палаток на Лососинском шоссе, 26, прямо на тротуаре.

«Мясные бароны перекрыли пешеходную зону, людям теперь приходится искать другие пути прохода к месту жительства и работы. У себя дома, наверное, все по правилам делают, а тут на все плевать».

Горожанин также сообщил, что обращался по данной проблеме и в ЕДДС, и в полицию: «Мне сказали, что уже неделю поступают многочисленные жалобы от горожан и что работает участковый».

В МВД пока не прокомментировали ситуацию. Информация о том, начал ли участковый проверку о законности уличной торговли, развернувшейся на Лососинском шоссе, выясняется.

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Комментарии

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тетка
2021-08-05 10:39:31
Вот потому и нужны минирынки в городе, просто необходимы.
кир
2021-08-05 10:29:13
Тетка хочет такую торговлю. У себя, на Октябрьском. :)
Leopol'd
2021-08-05 10:27:56
На фото разделительный "островок" между проездами для машин. Не тротуар. Так что "граждане" видимо из соседних продуктовых магазинов - конкурентов.
театральный критик
2021-08-05 10:12:08
Возмущены бойкой торговлей :)
Гость
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