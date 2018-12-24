Торговый павильон горел в Петрозаводске

Пожар произошел ночью на улице М. Горького, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью, 24 декабря, в 1.58 пожарно-спасательные подразделения Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в торговом павильоне на ул. М.Горького у дома 11. В течение 12 минут огонь потушили.

В результате повреждена наружная стена на площади 3 кв м.

Причины, виновные, ущерб устанавливаются.

Погибших и пострадавших нет.