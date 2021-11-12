Торговый павильон загорелся на новогодней ярмарке в Петрозаводске

Возгорание торгового павильона произошло сегодня на новогодней ярмарке на центральной площади Петрозаводска.
Об этом сообщил один из очевидцев происшествия Антон Миронов на своей странице в Фейсбуке.
Он выложил видеозапись, на которой видно, что из-за прилавка идет дым, а прибывшие на площадь Кирова пожарные тушат горящие предметы на снегу возле павильона.
Один из сотрудников МЧС проник внутрь и выбросил оттуда дымящийся предмет, похожий на петарду.
Пожарные предотвратили возникновение пожара.
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