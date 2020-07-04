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"Торнадо" напугало жителей Подмосковья (ВИДЕО)

Новости. Общество
20:40, 04 Июля 2020
фото: © pixabay.com
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В сети появились фото, на которых был запечатлен якобы торнадо, который образовался в московском районе Орехово-Зуево.

Напоминающее торнадо облако-воронка, образовавшееся из-за кучевых дождевых облаков, повисло в пятницу вечером над московским районом Орехово-Зуево, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, пишет издание "РИА Новости".

"Это называется облако-воронка, оно не имеет никакого отношения к торнадо, это просто попытка формирования какого-то смерча. Это облачная форма, которая образуется при кучевых-дождевых (облаках – ред.), косвенным образом это связано с грозовой деятельностью", – сообщил Леус.

Синоптик отметил, что если бы такое облако развилось окончательно, если бы была более мощная облачность, то это могло бы привести к шквалу, сильному ветру, "но в данной ситуации это была просто красивая картинка".

На вопрос, может ли в Москве образоваться реальный торнадо, Леус ответил утвердительно.

 
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