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Новости. Общество
14:33, 24 Июня 2018

Трагедия на водопаде Кивач: "Они все прибежали, когда мой муж уже утонул"

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Что на самом деле произошло в день трагедии, когда турист из Ленобласти упал в водопад Кивач.

В воскресенье 17 июня 31-летний житель города Кировск Ленинградской области приехал с женой в Карелию на водопад Кивач. Во время экскурсии молодой человек поскользнулся на мокрых камнях, упал в воду и погиб на глазах у беременной жены. На месте трагедии работают сотрудники МЧС и карельской поисково-спасательной службы, также, по словам директора заповедника "Кивач", по факту случившегося ведется доследственная проверка.

"Столица на Онего" провела собственное расследование – журналист Ирина Меркова побывала на месте трагедии в Кондопожском районе, а также побеседовала с супругой погибшего и очевидцами происшествия, которые поделились фото и видео с места ЧП.

"Все, что рассказывают сотрудники Кивача, - это ложь, - заявила супруга погибшего. - Они все прибежали, когда мой муж уже утонул, его не было видно на воде. Спасатель прибежал, но было уже поздно. Он появился, когда я была уже на смотровой площадке, где есть ограждение. Я держалась за перила, пытаясь увидеть мужа в бурлящем водопаде, и кричала: помогите хоть кто-нибудь".

По словам Анастасии, они с мужем шли вдоль водопада, где находились еще с десяток туристов, как с детьми, так и без. Все гуляли, лазали по скалам, фотографировались.

"Никаких ограждений там не было, - объяснила жена погибшего, - не висели бело-красные ленты, запрещающие проход, не было и знака, что проход запрещен, или хотя бы таблички с предупреждением: внимание – опасно. Я нахожусь на 20-й неделе беременности, неужели бы я или мой муж стали рисковать и пошли туда, где небезопасно?! Мы, как все туристы, отдыхали, и шли по скалистой тропинке вдоль водопада. Она была узкой, но там все гуляли. Попросили одну семейную пару, которая была с ребенком, нас сфотографировать, впоследствии, когда муж упал, они мне помогали, были рядом".

Подробнее – в нашем материале.

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Комментарии

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кир
2018-06-24 16:14:54
Сколько можно пиариться на трагедии? Не читаю принципиально.
deep
2018-06-24 16:13:02
Закрыть водопад для посещения, пока «хозяева» не устранят любую случайность попадания в воду. Деньги брать с людей берут, а техника безопасности ГДЕ? Сетку «рабица» 3 метра высотой и вопрос подступа к опасному месту закрыт. И уголовное дело завести.
Гость
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