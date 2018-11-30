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Новости. Общество
14:30, 30 Ноября 2018
фото: "Столица на Онего"

Трактор "Беларусь" и "золотые ручки" не уйдут с улиц Петрозаводска

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Директор компании "ТехРент" в Петрозаводске Борис Сидоров рассказал, как предприятие оснащено техникой и почему трактор "Беларусь" настоящий хозяин никогда не заменит на импортный погрузчик.

Мы узнали у директора компании "ТехРент" Бориса Сидорова, как обновляется парк техники, почему профессионалы не расстаются с тракторами "Беларусь", а также поинтересовались о готовности предприятия к зиме.

- Наряду с импортной техникой на уборке города задействованы и старые тракторы "Беларусь", и даже лаповый погрузчик, известный в народе еще с советских времен как "золотые ручки". Почему не хотите с ними расставаться?

- Нет смысла покупать другую технику вместо трактора "Беларусь" или лапового погрузчика. Эти "золотые ручки" – рентабельная техника с точки зрения ее производительности и содержания. Стоимость этой техники ниже импортного шнекоротора например, и срок поставки запчастей на импортную технику зачастую может растягиваться до полугода.
Наша техника, российского производства и стран СНГ, качественно и быстро ремонтируется, так как все запчасти есть в наличии. И зачем покупать за 5 млн погрузчик, который будет подметать, если можно приобрести трактор "Беларусь" за 1,2 млн, и он также будет подметать тротуар, а где-то и лучше, потому что маневренный? У нас есть КамАЗы, и какой смысл их менять, если эти машины новые по 3-4 года работают и не ломаются?

Практика показывает, что содержание такого города, как Петрозаводск, требует от машин маневренности. Когда машины идут звеньями по 3-4 большегруза, ввиду большого радиуса поворота, им практически невозможно отрабатывать маршрут, особенно в условиях уличной сети города. Трудно КамАЗам, я уже не говорю о Scania. Вот купили 5 МАЗов-пескоразбрасывателей, они маневренные, у них маленький радиус разворота. Они более целесообразны для города, чем даже КамАЗы.

Что касается снегоуборщиков, то два лаповых снегоуборщика – "золотые ручки" - за ночь убирают проспект Ленина. Если бы их не было, то мы бы три ночи эту улицу убирали. Единственное условие для лаповых погрузчиков – они требуют ширину для проезда и отсутствие припаркованных машин, так как этой машине требуется место, встать таким образом, чтобы мог подъехать самосвал для погрузки снега. "Золотые ручки", в основном, работают на проспекте Ленина и на Лесном проспекте. Лаповые погрузчики - это быстро удобно.

- Несмотря на такой большой парк техники, на уборку города выходят люди с лопатами – ручники. Сколько их работает на предприятии и можно ли обойтись без них?

Ответ на этот и другие вопросы читайте здесь.

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