Трактористы в Карелии не поделили ковш

В полицию Прионежского района поступило заявление о краже тракторного ковша, сообщили в МВД Карелии.

Отправившись на обед, тракторист отсоединил деталь и оставил ее на обочине. А когда вернулся, выяснилось, что копать больше нечем. Ущерб составил около 13 тысяч рублей.



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Сотрудниками уголовного розыска был установлен 57-летний подозреваемый. Мужчина ехал на своем тракторе, когда заметил ковш, находившийся на обочине. Рядом никого не было. Мужчина решил, что имущество никому не принадлежит, и похитил его.



Злоумышленник надеялся применить ковш на собственном сельскохозяйственном транспорте. Однако к его российской технике деталь иностранного аналога не подошла.

Возбуждено уголовное дело.