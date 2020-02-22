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Транспорт повышенной проходимости доставит продукты жителям поселка Карелии, отрезанным от "Большой земли" из-за обрушения моста

Новости. Происшествия
14:48, 23 Февраля 2020
фото: паблик ГКУ РК "ОПС по Олонецкому району"
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Подробности обрушения моста в поселке Карелии рассказали в МЧС.

В пресс-службе МЧс Карелии сообщили, что из-за обрушения моста в поселке Видлица Олонецкого района отрезанными от «Большой земли» оказались 18 человек. Но ситуация не критическая, так как мост не являлся единственной переправой.

"Добраться до центра можно по дорогам сельхозназначения на транспорте повышенной проходимости или по сельхозполям, - рассказали в МЧС. – На данный момент продукты жителям 10 домов за рекой доставлены".

В ведомстве сообщили, что сейчас проходит совещание с руководством Видлицкого поселения и спасателями, где обсуждается сложившаяся ситуация. О принятом решении будет сообщено по окончании совещания.

Напомним, сегодня в Видлице мост упал в реку. Отрезанными от "Большой земли" оказались 10 домов.

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